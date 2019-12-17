Суд продлил арест замглавы "Комитета за гражданские права"

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Бабушкинский суд Москвы во вторник продлил арест заместителя председателя "Комитета за гражданские права" Андрея Маякова, который обвиняется в мошенничестве. Об этом ТАСС сообщил адвокат правозащитника Федор Аксененко.

"Бабушкинский суд продлил Маякову меру пресечения в виде содержания под стражей на срок до 21 января 2020 года. Это произошло несмотря на то, что у моего подзащитного есть ряд тяжелых хронических заболеваний, в том числе сахарный диабет и проблемы с позвоночником", - сказал Аксененко, отметив, что подаст жалобу на решение суда.

Маякову предъявлено обвинение в покушении на мошенничество в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ). По данным следствия, днем 22 октября Маяков получил от осужденного к длительному сроку лишения свободы в качестве первого транша 200 тыс. рублей в счет обещанного незаконного вознаграждения. Предполагалась, что всего фигурант должен получить 2,5 млн рублей за содействие в проведении органами прокуратуры проверки законности приговора, однако не имел такой возможности. После получения денег он был задержан. Также следствие установило, что обвиняемый неоднократно был судим за аналогичные эпизоды преступлений. Сам Маяков вину не признает.

В рамках расследования следователи провели обыски по месту жительства обвиняемого, а также в офисе правозащитной благотворительной организации "Комитет за гражданские права", где были изъяты предметы, имеющие значение для дела. По словам председателя организации, члена Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Андрея Бабушкина, до появления сотрудников правоохранительных органов в офис пришел некий мужчина, который хотел дать Маякову деньги, однако он их не взял и предложил оформить как пожертвование. Бабушкин считает случившееся провокацией.