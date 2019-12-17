Четверых участников перестрелки в Ростовской области задержали на границе с Украиной

ТАСС, 17 декабря. Четверо участников перестрелки с пятью погибшими в Ростовской области задержаны в Белгородской области при попытке пересечь границу с Украиной. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по Белгородской и Воронежской областям.

"Четверо человек задержаны в Ровеньском районе при попытке незаконно пересечь границу и скрыться на территории Украины", - сказала собеседница агентства. Задержанных передали сотрудникам МВД по Белгородской области.

Ранее по этому делу были арестованы директор местного сельхозкооператива Василий Дакишвили, которого в суде назвали предполагаемым организатором перестрелки, а также Салим Мусаев, подозреваемый в пособничестве в убийстве. В ноябре задержали еще четверых участников перестрелки.

22 октября в перестрелке на хуторе Чернозубовка пять человек погибли, двое госпитализировали. По данным полиции, конфликт произошел между жителями хутора из-за участков для выпаса скота. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство").