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Расследование перестрелки в Ростовской области

Четверых участников перестрелки в Ростовской области задержали на границе с Украиной

Их передали сотрудникам МВД по Белгородской области

ТАСС, 17 декабря. Четверо участников перестрелки с пятью погибшими в Ростовской области задержаны в Белгородской области при попытке пересечь границу с Украиной. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по Белгородской и Воронежской областям.

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"Четверо человек задержаны в Ровеньском районе при попытке незаконно пересечь границу и скрыться на территории Украины", - сказала собеседница агентства. Задержанных передали сотрудникам МВД по Белгородской области.

Ранее по этому делу были арестованы директор местного сельхозкооператива Василий Дакишвили, которого в суде назвали предполагаемым организатором перестрелки, а также Салим Мусаев, подозреваемый в пособничестве в убийстве. В ноябре задержали еще четверых участников перестрелки.

22 октября в перестрелке на хуторе Чернозубовка пять человек погибли, двое госпитализировали. По данным полиции, конфликт произошел между жителями хутора из-за участков для выпаса скота. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство").

Теги
РоссияРостовская областьРасследование перестрелки в Ростовской области
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