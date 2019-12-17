В Петербурге неизвестные ограбили офис финансовой организации

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 декабря. /ТАСС/. Двое злоумышленников совершили нападение на офис финансовой организации на улице Савушкина в Приморском районе Санкт-Петербурга. Они угрожали ножом и предметом, похожим на автомат, сообщили журналистам в региональном ГУ МВД.

"Около 8 часов вечера 17 декабря в полицию поступило сообщение о разбойном нападении на офис финансово-кредитного учреждения в одном из домов по улице Савушкина. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Полицией приняты меры к розыску и задержанию злоумышленников", - говорится в сообщении.

По предварительным данным полиции, они похитили денежные средства. Полиция устанавливает нанесенный ущерб.