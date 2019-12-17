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В Мексике восемь человек погибли в столкновении Нацгвардии с вооруженными лицами

Пока неизвестно, какое преступное сообщество стоит за этим нападением

МЕХИКО, 17 декабря. /ТАСС/. Патруль Национальной гвардии Мексики во вторник подвергся нападению в штате Гуанахуато в центральной части страны. Как сообщила Нацгвардия в своем Twitter, были ликвидированы семь нападавших, один боец погиб.

"В районе Венадо-де-Йостиро в штате Гуанахуато произошло столкновение между сотрудниками нашего ведомства и вооруженными гражданскими, - говорится в записи. - Семеро гражданских погибли, один наш боец был убит, еще один получил ранения, в настоящее время ему оказывается медицинская помощь". Пока неизвестно, какое преступное сообщество может стоять за этим нападением.

В 2019 году Гуанахуато возглавил рейтинг самых опасных штатов страны. С начала года в регионе были убиты 65 сотрудников правоохранительных органов.

С января по конец октября в Мексике были убиты более 29,5 тыс. человек. В своем выступлении 1 декабря президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор назвал снижение уровня преступности главной задачей, стоящей перед его правительством.

Теги
МексикаЛопес Обрадор, Андрес Мануэль
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