В Ростовской области восемь человек отравились роллами

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 декабря. /ТАСС/. Восемь человек отравились, предположительно, заказанными в одном из ресторанов города Шахты Ростовской области роллами. Об этом в среду ТАСС сообщили в департаменте здравоохранения города.

"Госпитализированы пять больных с острой кишечной инфекцией и консультировано медицинская помощь оказана еще троим. Предположительный источник заражения - роллы, заказанные в пункте быстрого питания "Суши-Микс", - говорится в сообщении.

Отмечается, что больные находятся в удовлетворительном состоянии, проводятся необходимые лечебные и диагностические мероприятия.

Территориальный отдел управления Роспотребнадзора по Ростовской области в городе Шахты начал проверку пункта быстрого питания "Суши-Микс", добавили в администрации.