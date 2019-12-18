Вступил в силу приговор экс-сотруднику "Синергии", сбившему насмерть женщину в Москве

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Московский городской суд признал законным приговор бывшему сотруднику университета "Синергия" Михаилу Исаханову, который насмерть сбил беременную женщину в Москве летом прошлого года и был осужден на шесть лет колонии. Об этом ТАСС сообщили в суде.

26 августа Савеловский суд Москвы приговорил Исаханова к шести годам колонии общего режима и лишил его права управления транспортным средством на три года, взыскав 6 млн рублей, таким образом частично удовлетворив гражданские иски потерпевших о причинении материального и морального вреда. Осужденный обжаловал приговор, посчитав его чрезмерно суровым.

ДТП произошло 18 июня 2018 года на улице Верхней Масловке. Водитель сбил на тротуаре двух женщин, одна из которых была на девятом месяце беременности. Она и ее ребенок погибли. Вторая женщина получила серьезные травмы. Супруг и мать беременной женщины заявили к подсудимому иски о причинении морального и материального вреда на общую сумму более 20 млн рублей.

Судебная медицинская экспертиза обнаружила в крови Исаханова наркотик, и следователь переквалифицировал его действия с ч. 3 ст. 264 УК РФ на ч. 4 той же статьи (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Исаханов в 2016 году привлекался к административной ответственности за хранение наркотических средств, говорилось в материалах дела. Вину он признал только о самом факте ДТП.

В ходе прений сторон супруг и мать погибшей женщины просили приговорить Исаханова к максимальному сроку по инкриминируемой статье УК РФ - семи годам лишения свободы. Прокурор попросил назначить подсудимому шесть лет и 10 месяцев колонии общего режима. Адвокат попросил оправдать Исаханова или назначить наказание, не связанное с лишением свободы. По словам Исаханова, ДТП произошло по вине водителя другого автомобиля, который его "подрезал". Прокуратура обжаловала приговор, считая, что суд первой инстанции не учел, что в ДТП погиб неродившийся ребенок.