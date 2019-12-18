В Карачаево-Черкесии восемь человек осуждены за экстремистскую деятельность

ЧЕРКЕССК, 18 декабря. /ТАСС/. Участники религиозного объединения осуждены в Карачаево-Черкесии за незаконный оборот оружия и экстремистскую деятельность. Об этом в среду сообщается на сайте Следственного комитета РФ.

"Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Карачаево-Черкесской Республике доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора восьми местным жителям. Они признаны виновными в участии в деятельности экстремистской организации и незаконном обороте оружия, то есть в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 282.2, ч. 1 ст. 222 УК РФ", - говорится в сообщении.

В ведомстве пояснили, что все члены организации получили различные сроки лишения свободы. Следователи выяснили, что в 2016 году одним из жителей республики была организована группировка международного экстремистского религиозного объединения "Ат-Такфир Валь-Хиджра" (запрещена в РФ). За два года к запрещенной организации присоединились еще семь человек.

"Экстремистская деятельность указанной ячейки выражалась в том, что они пропагандировали исключительность и превосходство своей идеологии, пропагандировали неполноценность официальных религиозных деятелей по признаку отношения к религии и своими действиями возбуждали религиозную рознь. На территории Хабезского района в период 2018 года активно осуществляли пропагандистскую работу с местными жителями, направленную на их вовлечение в участие в деятельности организации", - отметили в Следственном комитете.

Участники группировки были задержаны в мае 2018 года, также было изъято огнестрельное оружие и экстремистские материалы. В ходе предварительного и судебного следствия часть участников организации не признавала своей вины.