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Рейсовый автобус столкнулся с легковушкой в Карелии

В результате аварии погиб человек, еще четверо пострадали

ПЕТРОЗАВОДСК, 18 декабря. /ТАСС/. В Карелии рейсовый автобус столкнулся с легковушкой. Авария произошла на трассе Р-21 "Кола" в Сегежском районе Карелии, сообщили ТАСС в управлении ГИБДД МВД по республике.

"В Сегежском районе произошло боковое столкновение автомобиля Nissan и рейсового автобуса, который ехал по маршруту Петрозаводск - Сегежа. По предварительным данным, водитель автомобиля Nissan пошел на обгон двух большегрузных автомобилей, завершить его не успел, вернулся на свою полосу, при этом не справился с управлением, автомобиль ударило об отбойник и затем отбросило на проезжающий мимо автобус. Водитель машины Nissan, петрозаводчанин, скончался в карете скорой помощи, его пассажирка доставлена в Сегежскую центральную больницу в тяжелом состоянии", - сообщили в пресс-службе ведомства.

В свою очередь в пресс-службе регионального главка МЧС уточнили, что в аварии погиб один человек и четверо пострадали.

"По уточненным данным, в результате аварии в Сегежском районе один человек погиб - водитель легкового автомобиля, еще четыре человека пострадали. Одна из пострадавших, пассажирка легкового автомобиля, доставлена в больницу в тяжелом состоянии, состояние остальных трех пострадавших, пассажиров автобуса, не столь тяжелое", - сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее сообщалось, что в больницу на врачебный осмотр отправили 11 из 15 пассажиров автобуса. В момент аварии шел снег, но этот участок дороги не аварийный. Обстоятельства ДТП уточняются. По факту ДТП проводится проверка.

В новость внесены изменения (19:48 мск) - добавлены подробности.

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