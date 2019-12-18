Посольство подтвердило, что большинство задержанных в Домодедово израильтян пустили в РФ

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Большинство граждан Израиля, задержанных в аэропорту Домодедово, отпустили после проверки. Об этом сообщили ТАСС в посольстве Израиля в Москве.

"Их отпустили. Один человек все еще задержан. Надеемся, что его отпустят так же, как и 45 человек до него. И это информация на данный момент. Мы все еще ждем хороших новостей. Остальных отпустили в течение последнего часа", - отметили в дипредставительстве.

В посольстве также отметили, что эти граждане не были частью какой-либо группы или делегации, они прибыли в Россию по разным поводам.

Как ранее сообщалось, в среду в аэропорту Домодедово были задержаны 46 граждан Израиля. Они прибыли в Россию рейсом израильской авиакомпании El Al. Задержанным было отказано во въезде на территорию РФ.

По данным посольства России в Тель-Авиве на 1 декабря 2019 года, 5771 российский турист получил отказ во въезде в Израиль. В октябре 2019 года 568 российских граждан не были допущены в Израиль, в ноябре - 569. Речь идет, в том числе, о тех, кто прибывает в страну как турист: они имеют на руках оплаченные билеты в обе стороны, отели и ваучеры, соответствующее количество финансовых средств, необходимых на время пребывания в Израиле.

Между еврейским государством и Россией с 2008 года действует безвизовый режим для туристических поездок. По данным Министерства туризма Израиля, страну в 2018 году посетили 316 тыс. туристов из РФ. По этому показателю Россия занимает третье место после США (897 тыс.) и Франции (346 тыс.).