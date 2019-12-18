Иномарка сбила мать с ребенком на пешеходном переходе в Ивановской области

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Женщину с 9-летней дочерью на пешеходном переходе сбил водитель иномарки в городе Кинешма Ивановской области. Об этом сообщила ТАСС замначальника пресс-службы УМВД по региону Ирина Лебедева.

"Сегодня в 20:25 в дежурную часть ГИБДД поступило сообщение о ДТП на улице Горького города Кинешмы, в результате которого погибла 9-летняя девочка. По предварительной информации, мама с ребенком переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, когда их сбил автомобиль Suzuki черного цвета. Женщина с травмами госпитализирована", - сказала собеседница агентства.

Она уточнила, что водитель с места происшествия скрылся. В настоящий момент ведется его розыск.