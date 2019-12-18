{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Иномарка сбила мать с ребенком на пешеходном переходе в Ивановской области

Девочка погибла, водитель скрылся с места аварии

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Женщину с 9-летней дочерью на пешеходном переходе сбил водитель иномарки в городе Кинешма Ивановской области. Об этом сообщила ТАСС замначальника пресс-службы УМВД по региону Ирина Лебедева.

"Сегодня в 20:25 в дежурную часть ГИБДД поступило сообщение о ДТП на улице Горького города Кинешмы, в результате которого погибла 9-летняя девочка. По предварительной информации, мама с ребенком переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, когда их сбил автомобиль Suzuki черного цвета. Женщина с травмами госпитализирована", - сказала собеседница агентства.

Она уточнила, что водитель с места происшествия скрылся. В настоящий момент ведется его розыск.

Теги
РоссияИвановская область
Реклама на ТАСС
Два человека погибли в ДТП на севере Петербурга
Еще двое пострадали
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС