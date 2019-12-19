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Пять человек пострадали при пожаре в селе в Дагестане

В их числе трое детей

МАХАЧКАЛА, 19 декабря. /ТАСС/. Пять человек пострадали при пожаре в частном доме в поселке Коркмаскала, сообщили журналистам в пресс-службе Главного управления МЧС России по Дагестану.

"От диспетчера пожарно-спасательной части села Тюбе поступила информация о пожаре в частном жилом доме по улице Ленина, 1 в селе Коркмаскала Кумторкалинского района, где до прибытия пожарного расчета пострадали пять человек, из них трое детей", - сообщили в МЧС.

По информации ведомства, все пострадавшие доставлены в ожоговый центр Махачкалы, их состояние оценивается как стабильно тяжелое, угрозы жизни нет.

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