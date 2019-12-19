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В Перми экс-чиновника арестовали по делу о хищении денег на строительство зоопарка

Размер ущерба составил более 120 млн рублей

ПЕРМЬ, 19 декабря. /ТАСС/. Свердловский районный суд арестовал на два месяца бывшего начальника управления капитального строительства Министерства строительства Пермского края Дмитрия Левинского по делу о хищении бюджетных средств, выделенных на строительство зоопарка в Перми. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе суда.

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"[Левинскому] избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 16 февраля", - сказала собеседница агентства.

После хищения денег возбудили уголовное дело, ущерб по нему составляет более 120 млн рублей.

Строительство зоопарка в Перми началось в мае 2017 года. Госконтракт на выполнение работ первой очереди заключили в январе 2018 года с компанией "РЖДстрой". Зоопарк должен разместиться на площади 25,4 га, стоимость работ составляет более 1,8 млрд рублей. Из старого зверинца, который сейчас расположен в историческом центре Перми на площади около 2 га, животных планировали переселить весной 2020 года.

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