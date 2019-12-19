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В Петербурге ветер повалил более 40 деревьев и сорвал кровли с 16 зданий

Синоптики прогнозируют усиление порывов ветра до 25-28 м/c 19 декабря

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 декабря. /ТАСС/. Сильный ветер в Санкт-Петербурге в ночь на четверг повалил в городе более 40 деревьев, повредил рекламные конструкции, строительные леса, сорвал кровли с 16 зданий, сообщили журналистам в городском управлении МЧС.

"[Повалено] 41 дерево, зафиксировано 16 случаев повреждения кровли, 10 случаев падения слабо закрепленных конструкций, в том числе рекламных стендов и строительных лесов. Повреждено пять машин", - сообщили в ведомстве.

В управлении отметили, что спасатели выезжали для ликвидации последствий непогоды 67 раз.

Очевидцы выложили в соцсетях фото последствий разгула стихии, на которых видно, что в городе ветер также сорвал установленные новогодние украшения и иллюминацию.

В среду в Петербурге синоптики прогнозировали ветер с порывами до 20 м/с, а также дождь и возможное повышение уровня воды в акватории Невы и Финском заливе. Была закрыта дамба в связи с угрозой наводнения.

По данным МЧС, синоптики в четверг ожидают усиление ветра до 25-28 м/с.

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