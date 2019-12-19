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Суды в Петербурге опять эвакуируют из-за угрозы взрыва

С конца ноября в районные и военные суды города по электронной почте приходят анонимные письма с угрозами взрыва

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 декабря. /ТАСС/. Неизвестные снова направили в суды Петербурга анонимные сообщения с угрозой взрыва. Как сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов города, идет эвакуация.

"Сестрорецкий, Приморский районные суды эвакуируются", - сказали в пресс-службе.

Кроме того, эвакуация проходит в Ленинском райсуде. В письме в этот суд сообщается также об угрозе взрыва в 14 вузах.

Анонимные письма с угрозами с конца ноября начали приходить по электронной почте в районные и военные суды Санкт-Петербурга. Их автор требовал перевода 120 млн рублей на электронный кошелек в биткойнах. Кроме того, автор сообщений "минировал" торговые центры, школы, больницы и станции метро. Все угрозы оказались ложными.

В новость внесены изменения (11:01 мск) - добавлены подробности после второго абзаца.

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РоссияСанкт-Петербург
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