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Сильный ветер привел к перебоям с электричеством в Новгородской области

Порывы ветра в регионе достигали 25-27 м/с

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 19 декабря. /ТАСС/. Сильный ветер в ночь на четверг привел к перебоям в подаче электроэнергии в Новгородской области, ремонтные бригады устраняют последствия шторма, информация по конкретным районам уточняется, сообщил ТАСС представитель пресс-службы филиала МРСК Северо-Запада "Новгородэнерго".

"Сейчас наши специалисты устраняют последствия ночного шторма, задействовано 86 бригад и 91 единица техники. Мы с 23:00 [18 декабря] находимся в особом режиме. Ночью наши специалисты работали по заявкам потребителей, сейчас продолжаются восстановительные работы. Шторм был обширный", - сказал собеседник агентства, отметив, что количество пострадавших районов назвать пока не может, информация уточняется.

В соцсетях жители области публикуют фотографии перевернутых автобусных остановок, рекламных конструкций, сломанных веток деревьев.

В ГУ МЧС по Новгородской области пояснили ТАСС, что, по предварительной данным, люди не пострадали, информации о серьезных повреждениях домов и сооружений нет. Ранее ведомство предупреждало о ветре до 25-27 м/с.

Теги
РоссияНовгородская область
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