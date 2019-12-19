Адвокаты подали кассационную жалобу на приговор Павлу Устинову

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Сторона защиты подала кассационную жалобу на приговор актеру Павлу Устинову, который приговорен к условному сроку за нападение на бойца спецназа ОМОН в ходе несанкционированной акции 3 августа в Москве. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Дмитрий Чешков.

"Мы подали кассационную жалобу, ее рассмотрит Второй кассационный суд. Насколько я знаю, дата рассмотрения пока не назначена", - сказал он.

Павла Устинова задержали 3 августа на несанкционированной акции протеста. Согласно материалам суда, при задержании он оказал активное сопротивление, в том числе вывихнул росгвардейцу плечо. 16 сентября Тверской суд Москвы приговорил его к 3,5 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, однако 20 сентября Генеральная прокуратура РФ попросила освободить актера из СИЗО под подписку о невыезде и изменить приговор. 30 сентября Мосгорсуд изменил актеру наказание на год лишения свободы условно.