Суд Филиппин признал виновными в убийстве 57 человек членов клана Ампатуану

ТАСС, 19 декабря. Филиппинские судебные власти официально признали виновными в организации убийства 57 человек членов политического клана Андалу Ампатуану. Об этом в четверг сообщило агентство Reuters.

Всего 101 человек были приговорены к пожизненному заключению за многочисленные убийства, среди них находятся члены клана Ампатуану. Им было предъявлено обвинение в заговоре с целью организации засады на представителей враждебного клана, члены которого направлялись в город Шариф Агуак для регистрации своего кандидата на пост губернатора. Таким образом, кровавое преступление на Минданао было совершено по политическим мотивам в ходе борьбы за власть представителями одного из противоборствовавших кланов.

Несколько свидетелей по этому делу были убиты, организация Human Rights Watch на этой неделе заявила, что на свободе все еще находятся десятки подозреваемых, которые угрожают безопасности свидетелей и семей жертв.

Массовое убийство произошло в 2009 году 23 ноября на юге Филиппин в провинции Магуинданао, клан Ампатуану использовал свою частную армию. Большая группа жителей страны, в том числе политиков и журналистов, в тот день отправилась в город Шариф Агуак для подготовки предстоящих 10 мая 2010 года всеобщих выборов в стране и регистрации в избирательной комиссии кандидатов.

Среди погибших числятся жена и родственники кандидата-соперника, юристы, а также 32 журналиста. Жертвы были расстреляны, а затем похоронены в большой яме при помощи экскаватора. Эта атака стала одной из самых больших в мире нападений на работников средств массовой информации.