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Пострадавший при взрыве газа в Ярославле мужчина умер в больнице

Он получил ожоги второй степени

ЯРОСЛАВЛЬ, 19 декабря. /ТАСС/. Молодой человек, пострадавший при взрыве газа 30 ноября в многоквартирном жилом доме в Ярославле, умер в больнице. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения и фармации Ярославской области.

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"Молодой человек скончался в реанимации больницы им. Соловьева", - сказала собеседница агентства.

Взрыв газа произошел вечером 30 ноября на третьем этаже пятиэтажного дома №41 на улице Панина в спальном районе Ярославля. В результате взрыва 18-летний молодой человек получил ожоги второй степени. Взрыв повредил межквартирную перегородку.

Теги
РоссияЯрославская область
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