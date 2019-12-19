Пострадавший при взрыве газа в Ярославле мужчина умер в больнице

ЯРОСЛАВЛЬ, 19 декабря. /ТАСС/. Молодой человек, пострадавший при взрыве газа 30 ноября в многоквартирном жилом доме в Ярославле, умер в больнице. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения и фармации Ярославской области.

"Молодой человек скончался в реанимации больницы им. Соловьева", - сказала собеседница агентства.

Взрыв газа произошел вечером 30 ноября на третьем этаже пятиэтажного дома №41 на улице Панина в спальном районе Ярославля. В результате взрыва 18-летний молодой человек получил ожоги второй степени. Взрыв повредил межквартирную перегородку.