В Вологодской области пьяный отец бросил на улице годовалую дочь

ВОЛОГДА, 19 декабря. /ТАСС/. Следственные органы возбудили уголовное дело после обнаружения годовалой девочки в районе моста через реку Сухону в городе Сокол Вологодской области, сообщается в четверг на сайте следственного управления СК.

"В совершении преступления подозревается 32-летний отец ребенка", - говорится в сообщении.

Вечером 16 декабря случайный прохожий обнаружил малолетнюю девочку, которая находилась одна. Ребенка доставили в больницу, где врачи определили, что он здоров.

По данным следствия, вечером 16 декабря, проживающий отдельно отец девочки попросил у матери разрешения взять ребенка в гости. Родители выпили спиртное, и мужчина ушел с девочкой на руках, но оставил ее в зимнее время на улице одну. По его объяснениям, проснувшись дома без ребенка, он пошел на поиски дочери, всех обстоятельств произошедшего он не помнит. Обратившись в полицию, он узнал, что ее уже нашли.