Открытое горение на рынке на Ставрополье ликвидировали

СТАВРОПОЛЬ, 19 декабря. /ТАСС/. Площадь возгорания на рынке в городе Светлоград на Ставрополье увеличилась до 200 кв. м, открытое горение ликвидировали. Об этом в четверг сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по Ставропольскому краю.

"Эвакуировано на безопасное расстояние 80 человек. В 09:55 мск пожар локализован на площади 200 кв. м. В 10:25 мск произведена ликвидация открытого горения", - говорится в сообщении.

Возгорание на центральном рынке в Светлограде произошло утром в четверг. Первоначально площадь возгорания составляла 100 кв. м. "Сгорели торговые павильоны, ущерб еще предстоит установить. Поскольку горел пластик, вещи, то было значительное задымление. Сейчас угроза распространения возгорания отсутствует, ведется проливка сгоревших конструкций, чтобы исключить вероятность повторного возгорания", - сообщили ТАСС в районной администрации.

По данным краевого управления МЧС, погибших и пострадавших при пожаре нет, причина происшествия устанавливается. Пожар тушат 47 человек и 18 единиц техники, в том числе от МЧС России - 22 человека и 8 единицы техники.