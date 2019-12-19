Суд в Уфе приговорил к 3 годам колонии полицейского за насилие над подростком на допросе

УФА, 19 декабря. /ТАСС/. Полицейский в Уфе приговорен к трем годам заключения в колонии за применение насилия к 17-летней девушке с целью добиться от нее признания в совершении грабежа. Он связывал ее тросом и незаконно удерживал взаперти более 12 часов, сообщили журналистам в четверг в пресс-службе следственного управления СК РФ по Башкирии.

"29-летний старший оперуполномоченный отдела полиции № 7 управления МВД России по городу Уфе обвиняется в превышении должностных полномочий, совершенном с применением насилия и специальных средств (ч. 3 ст. 286 УК РФ). Суд приговорил его к 3 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима и с лишением права занимать должности в правоохранительных органах сроком на 2 года", - сказали в пресс-службе.

Инцидент произошел в июле 2018 года, подсудимый доставил в отдел 17 летнюю девушку для проверки на причастность к грабежу. Установлено, что для получения признания он надевал на нее наручники, связывал автомобильным тросом, применял психологическое насилие, также нанес телесные повреждения. Кроме того, полицейский удерживал взаперти подростка, не являвшегося подозреваемым, более 12 часов. После обращения потерпевшей в СК и вызова к следователю осужденный скрылся, явившись на допрос через неделю. Он не признал вину в совершенном преступлении, добавили в пресс-службе.