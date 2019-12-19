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Преподаватель Академии ФСИН в Пскове убил женщину и закопал ее в лесу

Злоумышленник написал явку с повинной

ПСКОВ, 19 декабря. /ТАСС/. Преподаватель псковского филиала Академии ФСИН России убил свою знакомую в ходе застолья, после чего вывез тело в лес и закопал, говорится в четверг в сообщении пресс-службы следственного управления СК РФ по Псковской области.

"Из материалов уголовного дела следует, что в ночь на 13 декабря предполагаемый злоумышленник в ходе застолья поссорился со своей знакомой, в ходе конфликта причинил телесные повреждения, от которых она скончалась. Затем с целью сокрытия следов преступления он вывез тело в лесополосу за пределами города и закопал. В настоящее время подозреваемый задержан. Им оказался преподаватель псковского филиала Академии ФСИН России", - отмечается в сообщении.

По данным ведомства, мужчина подал заявление о явке с повинной об убийстве 54-летней женщины. Следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство"). "Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления. В ближайшее следователи планируют предъявить задержанному обвинение и направить в суд материалы для избрания меры пресечения в виде заключения под стражу", - отмечается в сообщении.

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РоссияПсковская область
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