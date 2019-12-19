В регионах Северо-Запада России ликвидируют последствия непогоды

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 декабря. /ТАСС/. Штормовой циклон, пришедший в регионы Северо-Запада России вечером в среду, оставил за собой поваленные деревья в Пскове, поврежденные крыши и автомобили в Петербурге, подтопленный парк в Сестрорецке и перебои в электроснабжении Новгородской области. Местные власти ликвидируют последствия непогоды.

"В результате ночного урагана на территории Петербурга было повалено 86 деревьев. В Приморском районе упавшая береза повредила провода в Удельном парке. В Московском районе на улицах Пулковская и Кубинская тополя повредили два автомобиля", - сообщили журналистам в комитете по благоустройству Санкт-Петербурга, добавив, что сводка по упавшим деревьям постоянно обновляется, штормовое предупреждение еще не снято.

В Ленинградской области, по данным властей, после разгула стихии в регионе с дорог пришлось убирать около 100 поваленных деревьев, большая часть из них - в Гатчинском и Ломоносовском районах.

На фоне объявленного накануне штормового предупреждения в Петербурге городские службы и отраслевые комитеты перешли на усиленный режим работы. По информации городской администрации, были закрыты городские парки и скверы, из-за опасности наводнения закрыли затворы дамбы.

Сильными порывами ветра повалило новогоднюю елку в Петербурге на Воскресенской набережной, а также унесло сани Деда Мороза - часть уличного оформления к праздникам. Корреспонденты ТАСС сообщают о поврежденных дорожных знаках, парковочных заграждениях и заборах. В Пскове из-за штормового ветра с порывами до 25 м/с накануне вечером упала искусственная ель, установленная у одного из гипермаркетов в микрорайоне Запсковье. В результате инцидента никто не пострадал, конструкция была демонтирована.

Власти Петербурга также сообщили о многочисленных повреждениях крыш, в том числе на здании Артиллерийской академии в центре города, в Невском районе повреждена кровля восьми зданий.

От непогоды также пострадали территории на побережье Финского залива. Как сообщили ТАСС в пресс-службе администрации Курортного района Санкт-Петербурга, "большой удар стихия нанесла по парку культуры и отдыха Дубки [в Сестрорецке], это объект федерального значения" (парк расположен на берегу залива).

"Аллея еще до сих пор затоплена, парк обесточен, были подтоплены помещения на лодочной станции, теннисные корты, центральная парковка со стороны Дубковского пляжа. Вода дошла до конюшни, там тоже стояли люди мониторить ситуацию, чтобы выводить вовремя лошадей, но не пришлось, хотя вода подходила близко, к часу ночи начала отступать. Уже видно, что стихия нанесла ущерб проложенным лыжным трассам - там были мостики, низкие территории", - сообщили в пресс-службе районной администрации.

Сбои в энергоснабжении

Также наблюдались отключения электроэнергии в разных регионах Северо-Запада. В Невском и Фрунзенском районах Петербурга было краткосрочное отключение электроэнергии в 80 жилых домах, его восстановили к середине ночи. В Новгородской области, по информации регионального МЧС, перебои с электроснабжением из-за непогоды возникли в 18 районах. В зоне отключения находятся более 200 населенных пунктов, более 5 тыс. домов, в которых живут порядка 7,7 тыс. человек.

Из-за поломки токоприемника на перегоне Александровская - Шоссейная задержался электропоезд "Ласточка", который доставили на Балтийский вокзал резервным тепловозом. Оценка последствий воздействия стихии еще продолжается.