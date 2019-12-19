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Неизвестные ворвались в редакцию одной из ведущих газет Армении

Главный редактор издания "Жоговурд" Кнар Манукян сообщила, что в редакции что-то искали

ЕРЕВАН, 19 декабря. /ТАСС/. Неизвестные в ночь на 19 декабря ворвались в редакцию одной из крупнейших армянских газет "Жоговурд" ("Народ"). Об этом сообщила журналистам главный редактор издания Кнар Манукян.

"Все здесь перемешано, в моем кабинете царит полный хаос. У меня такое впечатление, что неизвестные что-то искали. Я не могу сказать, что именно, однако это не попытка кражи, поскольку все ценные вещи на месте", - отметила она.

В настоящий момент несколько местных порталов ведут прямую трансляцию из редакции газеты, на месте работают сотрудники полиции, в поддержку журналистов "Жоговурд" прибыла группа депутатов из всех фракций парламента.

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Армения
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