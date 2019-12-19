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В Подмосковье при падении дерева от сильного ветра погиб один человек

Инцидент произошел в Сергиево-Посадском городском округе

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Один человек погиб, еще один пострадал при падении дерева от сильного ветра на территории Краснозаводского химического завода в Подмосковье. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе ГУ МЧС Московской области.

"В результате сильного ветра было повалено одно дерево на территории Краснозаводского химического завода в городе Краснозаводске в Сергиево-Посадском городском округе Подмосковья, - рассказали в главке. - В результате падения дерева пострадало два человека, один из которых погиб".

Ранее ГУ МЧС по Москве распространило экстренное предупреждение об усилении ветра в четверг до 22 м/с. В связи с непогодой спасатели рекомендуют обходить шаткие строения и рекламные щиты и не укрываться под деревьями. Водителям советуют значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от других машин, а также избегать внезапных обгонов и перестроений.

В Подмосковье объявили оранжевый уровень погодной опасности.

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