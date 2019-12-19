Следствие прекратило дело о нарушении правил полетов после крушения Ту-154 Минобороны

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Следствие прекратило уголовное дело о нарушении правил полетов, повлекшем тяжкие последствия, после крушения в декабре 2016 года под Сочи самолета Минобороны РФ Ту-154. Дело прекращено из-за отсутствия состава преступления, сообщил в четверг ТАСС адвокат Игорь Трунов, представляющий интересы родственников погибших.

"По факту катастрофы Военный следственный отдел СК по Сочинскому гарнизону возбудил уголовное дело о нарушении правил полетов, повлекшем тяжкие последствия (ст. 351 УК РФ). Потерпевших уведомили, что дело по сочинской авиакатастрофе закрыто из-за отсутствия состава преступления", - сказал защитник.

По его словам, Главное военное следственное управлени СК предоставило потерпевшим право обратиться в суд порядке гражданского судопроизводства.

Мещанский суд Москвы 18 апреля отклонил иск родственников погибших в катастрофе самолета Ту-154 Минобороны под Сочи. Они обратились в суд в связи с недоплаченной страховой выплатой, причинением материального и морального вреда. Позднее Мосгорсуд признал законным это решение. Сумма иска превысила 2,16 млрд рублей.

Ту-154 Минобороны России разбился утром 25 декабря 2016 года вскоре после вылета из аэропорта Адлера. На борту самолета находились 92 человека: военнослужащие, представители СМИ, глава фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, артисты ансамбля имени А. В. Александрова, летевшие поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС России на базе Хмеймим в Сирии. Все они погибли.