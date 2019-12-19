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Крушение Ту-154 Минобороны РФ
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Следствие прекратило дело о нарушении правил полетов после крушения Ту-154 Минобороны

Потерпевших уведомили, что дело закрыли из-за отсутствия состава преступления
Обломки самолета Ту-154 Минобороны РФ Снимок с видео/Пресс-служба МЧС России/ТАСС
Описание
Обломки самолета Ту-154 Минобороны РФ
© Снимок с видео/Пресс-служба МЧС России/ТАСС

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Следствие прекратило уголовное дело о нарушении правил полетов, повлекшем тяжкие последствия, после крушения в декабре 2016 года под Сочи самолета Минобороны РФ Ту-154. Дело прекращено из-за отсутствия состава преступления, сообщил в четверг ТАСС адвокат Игорь Трунов, представляющий интересы родственников погибших.

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"По факту катастрофы Военный следственный отдел СК по Сочинскому гарнизону возбудил уголовное дело о нарушении правил полетов, повлекшем тяжкие последствия (ст. 351 УК РФ). Потерпевших уведомили, что дело по сочинской авиакатастрофе закрыто из-за отсутствия состава преступления", - сказал защитник.

По его словам, Главное военное следственное управлени СК предоставило потерпевшим право обратиться в суд порядке гражданского судопроизводства.

Мещанский суд Москвы 18 апреля отклонил иск родственников погибших в катастрофе самолета Ту-154 Минобороны под Сочи. Они обратились в суд в связи с недоплаченной страховой выплатой, причинением материального и морального вреда. Позднее Мосгорсуд признал законным это решение. Сумма иска превысила 2,16 млрд рублей.

Ту-154 Минобороны России разбился утром 25 декабря 2016 года вскоре после вылета из аэропорта Адлера. На борту самолета находились 92 человека: военнослужащие, представители СМИ, глава фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, артисты ансамбля имени А. В. Александрова, летевшие поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС России на базе Хмеймим в Сирии. Все они погибли.

Теги
РоссияКрушение Ту-154 Минобороны РФКраснодарский край
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