В Ставропольском крае ликвидировали пожар на рынке

СТАВРОПОЛЬ, 19 декабря. /ТАСС/. Пожарные полностью ликвидировали возгорание площадью 200 кв. м на рынке города Светлограда в Ставропольском крае. Об этом в четверг сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по краю.

"В 15:05 мск пожар в городе Светлограде по улице Комсомольская, 58, ликвидирован на площади 200 кв. м. Погибших и пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Возгорание на центральном рынке в Светлограде произошло утром в четверг. Из-за горевшего в торговых палатках пластика и вещей возникло сильное задымление. Причина происшествия устанавливается.

Для ликвидации возгорания и его последствий привлекались 47 человек и 18 единиц техники, в том числе от МЧС России - 22 человека и восемь единиц техники.