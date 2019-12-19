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В Ставропольском крае ликвидировали пожар на рынке

Площадь возгорания составила 200 кв. м

СТАВРОПОЛЬ, 19 декабря. /ТАСС/. Пожарные полностью ликвидировали возгорание площадью 200 кв. м на рынке города Светлограда в Ставропольском крае. Об этом в четверг сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по краю.

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"В 15:05 мск пожар в городе Светлограде по улице Комсомольская, 58, ликвидирован на площади 200 кв. м. Погибших и пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Возгорание на центральном рынке в Светлограде произошло утром в четверг. Из-за горевшего в торговых палатках пластика и вещей возникло сильное задымление. Причина происшествия устанавливается.

Для ликвидации возгорания и его последствий привлекались 47 человек и 18 единиц техники, в том числе от МЧС России - 22 человека и восемь единиц техники.

Теги
РоссияСтавропольский край
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