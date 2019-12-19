МИД РФ: угрозы в адрес сотрудников Sputnik в Эстонии неприемлемы

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Давление на сотрудников и партнеров бюро агентства Sputnik в Эстонии со стороны местных властей нарушает фундаментальные демократические принципы. Об этом говорится в распространенном в четверг комментарии МИД РФ.

Как указали в министерстве, сотрудникам эстонского бюро Sputnik рассылаются письма из местного Департамента полиции и погранохраны, в которых работникам СМИ угрожают уголовным преследованием. Более того, подчеркивается, что правосудие может коснуться и тех, кто, имея какую-либо информацию о связанных со Sputnik юридических или физических лицах, не донесет об этом в бюро по отмыванию денег.

"Серьезное беспокойство вызывает возмутительная ситуация вокруг российского информагентства Sputnik в Эстонии, - заявилив МИД РФ. - Официальный Таллин, по всей видимости, счел для себя делом принципа добиться ликвидации этого российского СМИ. <...> Таким образом, власти Эстонии в своей травле российского информагентства перешли на такие тоталитарные методы, как грубое запугивание его работников и партнеров карательными мерами".

"Призываем к незамедлительной реакции профильные международные структуры и правозащитные неправительственные организации, прежде всего ждем оценки ситуации от представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлема Дезира", - добавили в МИД РФ.

Как подчеркнули в дипведомстве, подобная ситуация абсолютно неприемлема и "полностью лежит за гранью" фундаментальных демократических принципов и международных обязательств Эстонии по обеспечению беспрепятственной работы СМИ, свободы выражения мнений и равного доступа к информации.