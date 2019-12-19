Мосгорсуд продлил арест хакера Ярослава Сумбаева, экстрадированного из Грузии в Россию

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Московский городской суд продлил до 24 марта срок ареста хакеру Ярославу Сумбаеву, экстрадированному из Грузии в Россию в конце октября. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Мосгорсуд продлил меру пересечения в отношении Сумбаева Ярослава Владимировича до 24 марта 2020 года", - сказал представитель суда.

Сумбаева задержали в Тбилиси в ноябре 2018 года за незаконное ношение оружия, а также изготовление и использование фальшивого документа. Позже эти обвинения с него были сняты, однако дополнительная проверка показала, что он разыскивается Интерполом по запросу российских властей. Дело Сумбаева находится в производстве у следственного департамента МВД РФ.

Как сообщалось ранее, Сумбаев связан с убийством следователя Евгении Шишкиной. По данным Интерпола, его и еще 28 человек в РФ обвинили в фиктивных возвратах билетов РЖД и авиакомпании S7 на 17 млн рублей в 2013-2014 годах. Именно это дело в числе прочих расследовала Шишкина, которую убили 10 октября 2018 года в поселке Архангельское в Московской области.

В марте в Санкт-Петербурге по подозрению в совершении убийства были задержаны Абдулазиз Абдулазизов, 2000 года рождения, и 17-летний житель Санкт-Петербурга. Им предъявлено обвинение по ст. 295 ("Посягательство на жизнь лица, осуществляющего правосудие или предварительное расследование") и ч. 1 ст. 222 ("Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия") УК РФ.