Холодное водоснабжение домов почти 40 тыс. человек отключено в Самаре из-за аварии

САМАРА, 19 декабря. /ТАСС/. Холодное водоснабжение отключено в Красноглинском районе Самары из-за аварии на трубопроводе. Без воды остались 39,5 тыс. человек, в том числе более 4 тыс. детей, говорится в распространенном сообщении ГУ МЧС Самарской области.

"На время проведения работ без холодного водоснабжения остались потребители 237 многоквартирных жилых домов, 841 частных жилых домов (39472 человека, из них 4175 детей), десять социально-значимых объектов", - говорится в сообщении.

Авария на трубопроводе диаметром 600 мм произошла в 16:05 мск. В настоящее время проводятся восстановительные работы. Организован подвоз воды для жильцов домов, попавших под отключения. Водоснабжение потребителям планируют восстановить до 23:00 мск.