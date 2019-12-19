Задержанная по делу о хищении денег у дочки "Газпрома" депутат Ленобласти признала вину

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 декабря. /ТАСС/. Депутат законодательного собрания Ленинградской области Елена Маханек, которую задержали в рамках расследования уголовного дела о крупном мошенничестве, в ходе которого у дочерней структуры "Газпрома" было похищено более 20 млн рублей, признала вину. Об этом журналистам сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

"Маханек предъявлено обвинение. Вину она признала. Ей избрана мера в виде запрета определенных действий", - сказано в распространенном пресс-службой сообщении.

Вопрос о мере пресечения рассматривал Дзержинский районный суд Петербурга. Следствие ходатайствовало об аресте, но суд отказал за необоснованностью такого ходатайства.

Маханек была задержана в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве (ст. 159 УК РФ). По версии следствия, она, будучи фактическим руководителем фирмы "ПСГ Блок монолит", была участницей преступного сговора с экс-заместителем генерального директора по капитальному строительству "Газпром газораспределение", бывшим зампредом правительства Ленинградской области Олегом Ковалем и гендиректором фирмы "Межрегионстрой" Александром Шульгой. Злоумышленники договорились о хищении денег у дочерней структуры "Газпрома" - "Газпром газораспределение".

Они ввели в заблуждение руководство компании "Газпром газораспределение" и получили с нее деньги за фактически невыполненные работы, перечислив их на счета фирм, подконтрольных Шульге и Маханек. Суть схемы заключалась в том, что подрядчик "Межрегионстроя" заключил договоры субподряда с фирмой депутата и еще одной компанией - "ВПК Связь". Затем депутат и Шульга уверяли руководство "ВПК Связи", что они оплатят ей работы в полном объеме.

В 2014 году "ВПК Связь" прекратило работы из-за отсутствия финансирования, однако, как считают следователи, депутат Маханек подделывала документы о том, что работы якобы ведутся и заказчик - "Газпром газораспределение" - исправно перечислял за них деньги. С 2013 года по 2015 год за них было уплачено около 53 млн рублей подрядчику, а затем более 20 млн рублей перечислено на счета фирм, подконтрольных депутату и Шульге. Роль Коваля, по версии следствия, была в том, чтобы принимать фактически невыполненные работы.

Дело Коваля

В конце января текущего года Коваль, который на тот момент был заместителем председателя правительства Ленинградской области, был отправлен в СИЗО по решению суда в Санкт-Петербурге по делу об организации крупного мошенничества. В настоящее время, по данным СК, Коваля отпустили из СИЗО, он находится под подпиской о невыезде. В феврале он был уволен из правительства региона. Его уголовное преследование было связано с работой в компании "Газпром газораспределение", свою вину он не признал.

Олег Коваль работал в областном правительстве с 2015 года, до этого был депутатом Законодательного собрания Ленинградской области, а в 2009-2014 годах - заместителем генерального директора по капитальному строительству и инвестициям в компании "Газпром газораспределение". Ранее работал в структурах Минобороны РФ.