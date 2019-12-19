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Подозреваемый в покушении на убийство и изнасиловании ребенка на Кубани признал вину

Мужчина был неоднократно судим

КРАСНОДАР, 19 декабря. /ТАСС/. Мужчина, задержанный по подозрению в покушении на убийство и изнасиловании девятилетней девочки в хуторе Родниковском Новокубанского района Краснодарского края, которая пропала во время прогулки и была обнаружена с телесными повреждениями, признал вину. Об этом в ходе пресс-конференции в четверг заявил руководитель следственного управления по Краснодарскому краю Вадим Бугаенко.

Накануне сообщалось, что на Кубани задержали 35-летнего мужчину, подозреваемого в покушении на убийство и изнасиловании девочки, он неоднократно судим. "Обвиняемый есть, он признает свою вину", - сказал Бугаенко.

Он отметил, что девочка получила серьезную черепно-мозговую травму, это осложняет ход проведения следственных действий с ней, не исключено, что это может повлиять и на ее дальнейшую жизнедеятельность.

Ранее сообщалось, что девочка проживает в неблагополучной семье, ее мать ранее была лишена родительских прав на еще одного ребенка. Семья с 2015 года по 2016 год состояла на учете в органах по делам несовершеннолетних как находящаяся в социально опасном положении, по причине ненадлежащего исполнения родительских обязанностей по воспитанию, содержанию и обучению детей, злоупотребления спиртными напитками. Мать и ее сожитель официально нигде не работают, доходом семьи являются случайные заработки, в отношении матери возбудили уголовное дело о невыполнении обязательств по воспитанию ребенка, решается вопрос о лишении ее родительских прав.

В середине ноября 9-летняя девочка в хуторе на Кубани ушла гулять и не вернулась, ее обнаружили в выгребной яме общественного туалета, расположенного вблизи дворца культуры Родниковский, она была госпитализирована. Следственные органы на Кубани сообщали о наличии телесных повреждений у ребенка, она была госпитализирована, было возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство. Ребенка уже выписали из больницы.

Теги
РоссияКраснодарский край
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