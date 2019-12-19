Уголовное дело экс-главы Серпуховского района Подмосковья Шестуна направили в суд

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Генпрокуратура РФ направила в суд уголовное дело в отношении бывшего главы Серпуховского района Московской области Александра Шестуна, обвиняемого в мошенничестве, взяточничестве и ряде других преступлений. Об этом сообщили журналистам в надзорном ведомстве.

"Сегодня в Генеральной прокуратуре РФ утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего главы Серпуховского района Московской области Александра Шестуна", - говорится в сообщении Генпрокуратуры.

Уголовное дело подсудно Серпуховскому городскому суду, однако с учетом того, что Шестун 15 лет занимал должности главы района, его рассмотрение в указанном суде представляется невозможным, поскольку условия для отправления им объективного, непредвзятого и беспристрастного правосудия могут быть поставлены под сомнение, считают в Генпрокуратуре.

"В этой связи в Московский областной суд представлено ходатайство об изменении территориальной подсудности указанного уголовного дела и направлении его в другой районный суд Московской области", - сообщили в надзорном ведомстве.

Александр Шестун был арестован 14 июня 2018 года. Экс-чиновник обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 174.1, ст. 289, ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Мошенничество", легализация денежных средств, полученных в результате совершения преступления, незаконная предпринимательская деятельность, получение взятки в особо крупном размере). Срок его ареста продлен до 13 марта 2020 года.

Дело Шестуна

Шестун руководил Серпуховским районом с 2003 по 2018 год. В этот период, считает следствие, чиновник создал и руководил деятельностью 47 коммерческих организаций, а полученные за это доходы использовал для приобретения по заниженным ценам муниципальных земельных участков. Кроме того, с 2008 по 2014 год Шестун совместно с предполагаемыми подельниками Криводубским и Самсоновым незаконно приобрели право собственности на четыре земельных участка в деревне Борисово сельского поселения Данковское Серпуховского района площадью 10 га, причинив ущерб бюджету на сумму более 64,5 млн рублей. Для этого они использовали аффилированное им ООО "Центр". Затем обвиняемые с использованием аффилированных им ООО "Морган" им ООО "ИТВ-Сервис" легализовали данное имущество, продав его ООО "Лента" за 160 млн рублей. Также в 2012-2018 годах Шестун получил взятку в размере 9,9 млн рублей от одного из сотрудников районной администрации за общее покровительство.

Как ранее сообщал Следственный комитет РФ, следователи получили доказательства фактического владения Шестуном, Криводубским и Самсоновым имуществом на сумму около 3,2 млрд рублей. Оно было оформлено как на них, так и на членов их семей, родственников, иных аффилированных юридических и физических лиц. При этом некоторые из них даже не были осведомлены о количестве оформленных на их имя объектов недвижимости. Собранные следствием доказательства положены в основу исков Генеральной прокуратуры, по первому из которых судом взыскано в доход государства имущества на сумму около 2,2 млрд рублей, а второй иск находится на стадии рассмотрения. Расследование в отношении скрывшихся от следствия и находящихся в международном розыске Бориса Криводубского и Сергея Самсонова продолжается.