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Источник: на юге Москвы загорелся автосервис

Он расположен в подземном паркинге в микрорайоне Северное Чертаново

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Автосервис, расположенный в подземном паркинге, загорелся на юге Москвы. Об этом ТАСС в четверг сообщил источник в экстренных службах.

"Вечером поступила информация о пожаре в автосервисе, расположенном на подземной парковке в микрорайоне Северное Чертаново. Пожару присвоен повышенный уровень сложности, внутри находятся газовые баллоны", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе столичного ГУ МЧС информацию о пожаре на юге Москвы ТАСС также подтвердили. "Есть информация о пожаре по адресу: Северное Чертаново, дом 4, на подземной парковке под жилым домом, более подробная информация уточняется. Сведения о пострадавших не поступали", - сказали в главке.

Теги
Россия
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Пожар на подземной парковке на юге Москвы потушен
Пожарные вынесли из зоны горения пять газовых баллонов
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