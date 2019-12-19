Источник: на юге Москвы загорелся автосервис

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Автосервис, расположенный в подземном паркинге, загорелся на юге Москвы. Об этом ТАСС в четверг сообщил источник в экстренных службах.

"Вечером поступила информация о пожаре в автосервисе, расположенном на подземной парковке в микрорайоне Северное Чертаново. Пожару присвоен повышенный уровень сложности, внутри находятся газовые баллоны", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе столичного ГУ МЧС информацию о пожаре на юге Москвы ТАСС также подтвердили. "Есть информация о пожаре по адресу: Северное Чертаново, дом 4, на подземной парковке под жилым домом, более подробная информация уточняется. Сведения о пострадавших не поступали", - сказали в главке.