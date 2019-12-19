Главу Агстафинского района Азербайджана задержали в ходе антикоррупционной операции

БАКУ, 19 декабря. /ТАСС/. Служба госбезопасности (СГБ) Азербайджана задержала главу исполнительной власти Агстафинского района (на западе страны) Низамеддина Гулиева по подозрению в коррупции. Об этом говорится в сообщении, распространенном в четверг отделом общественных связей СГБ.

"Низамеддин Гулиев и другие задержаны в качестве подозреваемых в рамках уголовного дела, возбужденного в Службе госбезопасности по фактам злоупотребления служебными полномочиями, взяточничества в крупных размерах, присвоения", - отмечается в сообщении.

В частности, по данным СГБ, Гулиев подозревается в вымогательстве под разными предлогами взяток у должностных лиц местных государственных органов, предпринимателей, присвоении бюджетных средств, выделяемых на содержание медицинских учреждений, учебных заведений, а также зарплат малоимущих лиц, привлеченных к оплачиваемым общественным работам.

Как следует из сообщения, при досмотре рабочих кабинетов Гулиева и его заместителя Рамиза Татарова обнаружены составленные ими списки различных должностных лиц и предпринимателей, у которых они получили деньги, а также денежные средства, документы и другие улики.

Гулиев был назначен главой исполнительной власти Агстафинского района в апреле 2019 года. По аналогичному обвинению спецслужбами в четверг задержан бывший глава исполнительной власти одного из крупных промышленных центров Азербайджана, города Евлах, Годжа Самедов.

"В настоящее время продолжаются необходимые следственно-оперативные мероприятия для установления других участников преступлений и привлечения их к следствию", - говорится в сообщении СГБ.