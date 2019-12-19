В Мексике убиты трое полицейских

МЕХИКО, 20 декабря. /ТАСС/. Трое сотрудников полиции убиты в четверг в муниципалитете Сан-Мигель-Шоштла в штате Пуэбла в центральной части Мексики. Об этом сообщил глава местной администрации Анхель Рамос.

"Я глубоко скорблю в связи со случившимся и решительно это [преступление] осуждаю, но мы не ослабим работу в сфере общественной безопасности, я благодарю власти штата и страны за помощь в организации соответствующего расследования", - отметил Рамос в обнародованном заявлении.

Полицейские попали в засаду, устроенную неизвестными преступниками, когда преследовали подозрительный автомобиль. Поиск возможных участников нападения пока не принес результатов.

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор 1 декабря назвал снижение уровня преступности главной задачей, стоящей перед его правительством. Несмотря на это заявление, министр общественной безопасности и защиты граждан Альфонсо Дурасо 18 декабря сообщил, что власти в текущем году не смогли добиться поставленных целей в сфере борьбы с криминалом. С января по октябрь 2019 года жертвами насилия в Мексике стали более 29,5 тыс. человек, ответственность за тысячи убийств несет наркомафия.