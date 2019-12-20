{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

На карантин по ОРВИ закрыто пятое образовательное учреждение в Петропавловске-Камчатском

Порог заболеваемости в лицее №21 превысил 20%

ТАСС, 20 декабря. Власти Петропавловска-Камчатского объявили карантин в лицее №21, сообщается в пятницу на сайте мэрии. Лицей стал уже пятым учебным заведением, которое полностью или частично было закрыто за последние две недели.

Ранее мэрия объявила карантин в четырех учебных заведениях города: для 1Б класса средней школы №36 Петропавловска-Камчатского, для 1А класса школы №33, для учащихся 1А, 1Б, 3А, 4А классов школы №4 и полностью была закрыта школа №27.

"Сегодня, 20 декабря, в Петропавловске-Камчатском на карантин закрылось еще одно учебное учреждение - лицей № 21. Порог заболеваемости гриппом и ОРВИ в лицее превысил 20 процентов от общего числа учащихся. Карантин введен до 27 декабря", - говорится в сообщении.

Последний день карантина в пятницу наступает для учащихся четырех классов школы № 4. Приступят ли они к занятиям, станет ясно в первый учебный день, в понедельник, 23 декабря. В остальных закрытых классах и школах карантинные мероприятия продолжаются.

По данным краевого управления Роспотребнадзора по итогам прошлой недели, эпидемиологическая ситуация по гриппу и ОРВИ оценивалась как благополучная. Показатель заболеваемости совокупного населения по краю был ниже уровня недельного эпидпорога на 35,0%, по Петропавловску-Камчатскому ниже на 45,4%. За неделю было зарегистрировано 12 случаев лабораторно подтвержденного гриппа "В".

Теги
РоссияКамчатский край
Реклама на ТАСС
NBC: в Филадельфии два человека погибли при взрыве в доме
Причиной могла быть утечка газа
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС