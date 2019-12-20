На карантин по ОРВИ закрыто пятое образовательное учреждение в Петропавловске-Камчатском

ТАСС, 20 декабря. Власти Петропавловска-Камчатского объявили карантин в лицее №21, сообщается в пятницу на сайте мэрии. Лицей стал уже пятым учебным заведением, которое полностью или частично было закрыто за последние две недели.

Ранее мэрия объявила карантин в четырех учебных заведениях города: для 1Б класса средней школы №36 Петропавловска-Камчатского, для 1А класса школы №33, для учащихся 1А, 1Б, 3А, 4А классов школы №4 и полностью была закрыта школа №27.

"Сегодня, 20 декабря, в Петропавловске-Камчатском на карантин закрылось еще одно учебное учреждение - лицей № 21. Порог заболеваемости гриппом и ОРВИ в лицее превысил 20 процентов от общего числа учащихся. Карантин введен до 27 декабря", - говорится в сообщении.

Последний день карантина в пятницу наступает для учащихся четырех классов школы № 4. Приступят ли они к занятиям, станет ясно в первый учебный день, в понедельник, 23 декабря. В остальных закрытых классах и школах карантинные мероприятия продолжаются.

По данным краевого управления Роспотребнадзора по итогам прошлой недели, эпидемиологическая ситуация по гриппу и ОРВИ оценивалась как благополучная. Показатель заболеваемости совокупного населения по краю был ниже уровня недельного эпидпорога на 35,0%, по Петропавловску-Камчатскому ниже на 45,4%. За неделю было зарегистрировано 12 случаев лабораторно подтвержденного гриппа "В".