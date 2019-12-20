СМИ: бразильского целителя приговорили к почти 20 годам тюрьмы за изнасилования

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 20 декабря. /ТАСС/. Бразильский суд в четверг приговорил известного в стране целителя и духовного наставника Жоау Тейшейру ди Фариа к 19 годам и 4 месяцам тюрьмы по обвинению в изнасилованиях четырех пациенток. 78-летнему медиуму вменяется еще 12 эпизодов аналогичных преступлений, сообщил телеканал Globo.

Тейшейра ди Фариа, который более известен под псевдонимом Жоау ди Деус (в переводе с португальского "Жоау от бога"), был заключен под стражу в декабре прошлого года. По мнению прокуратуры, данное дело является самым массовым по количеству изнасилований за всю криминальную историю государства. Защита целителя намерена обжаловать вердикт на основании того, что в соответствии с действовавшим на момент совершения рассмотренных судом преступлений уголовно-процессуальным законодательством жертва должна была заявить о случившемся в срок, не превышающий полугода. Кроме того, адвокаты пытаются добиться того, чтобы содержание в тюрьме в силу преклонного возраста и слабого здоровья Тейшейры ди Фариа было заменено на домашний арест.

Первые обвинения в адрес Жоау ди Деус были сформулированы в эфире телеканала Globo бывшими пациентками, которые согласились рассказать о произошедшем на условиях анонимности. После телеэфира еще десятки женщин связались с журналистами и следователями, чтобы поделиться похожими историями. По свидетельству потерпевших, Жоау ди Деус во время "духовной терапии" оставался с каждой из них наедине и совершал действия сексуального характера. Описанные ими эпизоды относятся к периоду с конца 1980-х до октября прошлого года.

К настоящему моменту уже более 300 женщин обвинили целителя в изнасилованиях и сексуальных домогательствах. Одной из пациенток на момент общения с целителем было всего 11 лет. Сам Жоау ди Деус все обвинения в свой адрес категорически отрицает.

Жоау ди Деус известен не только в Бразилии, но и за ее пределами. По информации Би-би-си, в 2012 году к нему на сеанс приезжала американская телеведущая Опра Уинфри. С Жоау ди Деус в разные годы встречались и влиятельные политики, такие как покойный президент Венесуэлы Уго Чавес или экс-глава Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва. Целитель заявлял, что получил свою "энергию" от бога в возрасте восьми лет, а потому способен помогать людям.