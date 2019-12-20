Власти Мехико эвакуировали около трех тысяч человек из-за пожара на подстанции

МЕХИКО, 20 декабря. /ТАСС/. Массовая эвакуация проведена в четверг вечером в округе Истапалапа на востоке столицы Мексики из-за сильного пожара на электрической подстанции. Об этом сообщила в своем Twitter городская спасательная служба.

"Место происшествия было оцеплено, порядка 3 тыс. человек из жилых домов по соседству были эвакуированы", - говорится в записи. По данным Клаудии Шейнбаум, главы правительства мегаполиса, не менее 10 человек отравились дымом, им оказывается необходимая помощь.

К борьбе с огнем были привлечены несколько десятков пожарных. К настоящему времени открытого горения на территории подстанции не наблюдается.