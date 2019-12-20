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Первый случай заражения африканской чумой свиней выявили в Хабаровском крае

Заболевание выявили у дикого кабана, которого застрелили в лесу рядом с селом Покровка

ХАБАРОВСК, 20 декабря. /ТАСС/. Случай занесения африканской чумы свиней (АЧС) впервые выявлен в Хабаровском крае. Об этом сообщается в пятницу на сайте краевого правительства.

"Первый случай занесения африканской чумы свиней выявлен в Хабаровском крае. В Бикинском районе штамм заболеваемости выявлен у диких кабанов недалеко от Приморья и границы с КНР. В этих районах ранее были зарегистрированы случаи заболеваемости АЧС", - говорится в сообщении. В пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края ТАСС сообщили, что ранее это заболевание на территории края не фиксировалось.

Заболевание выявили у дикого кабана, которого застрелили охотоведы в лесу рядом с селом Покровка. В этой же местности нашли еще два трупа животных, у которых диагностировали АЧС. В месте обнаружения погибших животных специалисты провели дезинфицирующие мероприятия, трупы животных уничтожены.

"О ситуации проинформированы все службы, в том числе региональное пограничное управление и Россельхознадзор. Специалисты продолжают мониторинг за передвижением диких кабанов, к этой работе подключены охотоведы. С руководителями личных подсобных и крупных хозяйств ведутся профилактические беседы. Они проинформированы о необходимости ограничения контактов домашних свиней с внешней средой, контроля за закупками кормов", - говорится в сообщении.

Под особый контроль взяты места убоя и реализации свинины. Мясо тщательно проверяется и отпускается в продажу только при наличии специальных документов, подтверждающих качество и отсутствие АЧС. Меры безопасности в крае в связи с риском занесения вируса АЧС были усилены в начале сентября 2019 года. Тогда новые очаги регистрировались в Амурской области, Приморском крае и в Еврейской АО.

Теги
РоссияХабаровский край
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