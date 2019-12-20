В Приангарье с помощью системы "Меркурий" обнаружили тонну нелегальной красной икры

ТАСС, 20 декабря. Управление Россельхознадзора по Иркутской области обнаружило тонну нелегально реализованной красной икры с помощью системы "Меркурий", сообщается в пятницу на сайте ведомства.

"В октябре этого года из Новосибирска в Иркутск поступила партия икры горбуши общим весом 996 кг, произведенной в Камчатском крае. Фирма-получатель оформила новый ветеринарный сертификат (эВСД), передав икру индивидуальному предпринимателю, который, по данным ЕГРИП, прекратил свою деятельность в июле 2019 года. Красная икра была реализована в магазинах Приангарья, что также подтверждают оформленные в системе эВСД", - говорится в сообщении.

Коммерсант расфасовал 12-килограммовые контейнеры в емкости по 0,5 кг, что позволило незаконно продлить срок годности продукции на месяц и поменять наименование с икры горбуши на икру лососевых рыб. Все операции были совершены в системе "Меркурий" в течение 20 минут. Материалы направлены в МВД России по Иркутской области.

Система "Меркурий" заработала в России с 1 июля 2018 года. Сопровождаться электронными ветеринарными сертификатами должны сельскохозяйственное сырье, некоторые готовые продукты животного происхождения и некоторые злаки. В систему заносятся сведения о производимой, перемещаемой и реализованной в России животноводческой продукции. Россельхознадзор рассчитывает, что система позволит пресечь нелегальный ввоз продовольствия на 1,4 трлн рублей в год.