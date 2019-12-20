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Участники незаконной продажи золота в Приангарье приговорены к срокам от 2 лет

Также каждый участник сделки должен будут заплатить штраф в размере 150 тыс. рублей

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Участники незаконной сделки по продаже золота на 2,8 млн рублей приговорены к срокам от 2 лет, говорится в сообщении пресс-службы УФСБ России по Иркутской области.

"Бодайбинским городским судом оглашен обвинительный приговор двоим жителям Иркутской области за незаконный оборот драгоценных металлов (ч. 1 ст. 191 УК РФ). Продавцу партии с учетом наличия у него непогашенной судимости судом назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года 3 месяца с отбыванием в колонии строгого режима со штрафом в размере 150 тыс. рублей, покупателю - 2 года лишения свободы условно со штрафом в размере 150 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

В октябре 2018 года 45-летний житель Иркутска, желающий приобрести золото для перепродажи, приехал в город Бодайбо Иркутской области. У 38-летнего местного жителя, ранее судимого за вымогательство и незаконное хранение оружия он приобрел природное золото за 2,8 млн рублей. Участники сделки были задержаны после передачи самородного россыпного золота массой 1,13 кг сотрудниками УФСБ России по Иркутской области.

Теги
РоссияИркутская область
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