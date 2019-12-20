Участники незаконной продажи золота в Приангарье приговорены к срокам от 2 лет

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Участники незаконной сделки по продаже золота на 2,8 млн рублей приговорены к срокам от 2 лет, говорится в сообщении пресс-службы УФСБ России по Иркутской области.

"Бодайбинским городским судом оглашен обвинительный приговор двоим жителям Иркутской области за незаконный оборот драгоценных металлов (ч. 1 ст. 191 УК РФ). Продавцу партии с учетом наличия у него непогашенной судимости судом назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года 3 месяца с отбыванием в колонии строгого режима со штрафом в размере 150 тыс. рублей, покупателю - 2 года лишения свободы условно со штрафом в размере 150 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

В октябре 2018 года 45-летний житель Иркутска, желающий приобрести золото для перепродажи, приехал в город Бодайбо Иркутской области. У 38-летнего местного жителя, ранее судимого за вымогательство и незаконное хранение оружия он приобрел природное золото за 2,8 млн рублей. Участники сделки были задержаны после передачи самородного россыпного золота массой 1,13 кг сотрудниками УФСБ России по Иркутской области.