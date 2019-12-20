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В Бурятии проводят проверку по жалобам заключенных о вымогательствах в колонии

К администрации колонии №2 осужденные по фактам вымогательства не обращались

УЛАН-УДЭ, 20 декабря. /ТАСС/. Управление Федеральной службы исполнения наказаний (УФСИН) по Бурятии начало проверку по сообщениям содержащихся в исправительной колонии номер 2 заключенных о фактах вымогательства. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе ведомства.

С обращениями о защите прав несколько заключенных обратились к уполномоченному по правам человека в Бурятии Юлии Жамбаловой, они сообщили о вымогательстве денег со стороны других заключенных. После этого омбудсмен во внеплановом порядке посетила учреждение.

"По данному факту в исправительной колонии номер 2 проводится проверка", - сообщили в пресс-службе.

В УФСИН пояснили, что к администрации колонии осужденные по фактам вымогательства не обращались. "Сейчас приняты меры личной безопасности, обращения направлены в правоохранительные органы", - добавили в ведомстве.

"Информация о данном инциденте направлена прокурору Республики Бурятия и в дирекцию Федеральной службы исполнения наказаний России", - сообщила Жамбалова.

Теги
РоссияБурятия
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