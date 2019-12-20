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Жительница Орехово-Зуево подозревается в организации подпольного казино

Оперативники изъяли 36 игровых автоматов

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Полиция пересекла в Орехово-Зуеве деятельность подпольного казино. Об этом ТАСС в пятницу сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

"Установлено, что игорное заведение находилось на первом этаже нежилого здания, расположенного на улице Торфобрикетная, работало законспирированно, без вывесок, преимущественно в ночное время. По периметру дома велось видеонаблюдение. Попасть внутрь могли лишь постоянные клиенты по предварительному звонку", - сообщила она.

По словам Петровой, на момент проверки в помещении находились посетители и сотрудники подпольного казино. Всего во время операции изъяли 36 игровых автоматов. "В результате проведения оперативно-разыскных мероприятий установлена и задержана 36-летняя местная жительница, подозреваемая в организации азартных игр вне игорной зоны", - добавила Петрова.

В настоящее время подозреваемая находится под подпиской о невыезде.

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