Более 10 школ Москвы получили сообщения об угрозах взрывов

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Неизвестные сообщили об угрозе взрывов более чем в 10 московских школах, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"На данный момент "заминированы" более 10 школ Москвы, из них эвакуированы порядка 3 тыс. человек", - сказал собеседник агентства.

В последние недели неизвестные отправляют письма по электронной почте с информацией о "минировании" в суды, школы, ТЦ и иные организации в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Ленинградской области и других регионах РФ. Во всех случаях эта информация оказывалась ложной.