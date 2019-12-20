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Более 10 школ Москвы получили сообщения об угрозах взрывов

Из зданий эвакуировали около 3 тыс. человек

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Неизвестные сообщили об угрозе взрывов более чем в 10 московских школах, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"На данный момент "заминированы" более 10 школ Москвы, из них эвакуированы порядка 3 тыс. человек", - сказал собеседник агентства.

В последние недели неизвестные отправляют письма по электронной почте с информацией о "минировании" в суды, школы, ТЦ и иные организации в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Ленинградской области и других регионах РФ. Во всех случаях эта информация оказывалась ложной.

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