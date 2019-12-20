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Подозреваемый в получении взятки глава района Саратовской области отстранен от должности

Сейчас Олегу Мортову запрещено покидать жилище ночью и общаться с другими фигурантами дела

САРАТОВ, 20 декабря. /ТАСС/. Суд отстранил от должности на время следствия главу администрации Калининского района Саратовской области Олега Мортова, который обвиняется по делу о взятке, сообщили ТАСС в пресс-службе Волжского районного суда Саратова.

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"Суд применил к обвиняемому Мортову меру в виде временного отстранения от должности на период следствия", - сказала собеседница агентства.

Она уточнила, что сейчас Мортову избрана меня пресечения в виде запрета определенных действий, в частности, ему нельзя покидать жилище ночью и общаться с другими фигурантами дела.

Ранее сообщалось, что в отношении Мортова и его подчиненного возбуждено уголовное дело о получении взятки (ст. 290 УК РФ). По версии следствия, они требовали 550 тыс. рублей у фермера за помощь в оформлении недвижимости.

Теги
РоссияСаратовская область
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