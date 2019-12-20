Подозреваемый в получении взятки глава района Саратовской области отстранен от должности

САРАТОВ, 20 декабря. /ТАСС/. Суд отстранил от должности на время следствия главу администрации Калининского района Саратовской области Олега Мортова, который обвиняется по делу о взятке, сообщили ТАСС в пресс-службе Волжского районного суда Саратова.

"Суд применил к обвиняемому Мортову меру в виде временного отстранения от должности на период следствия", - сказала собеседница агентства.

Она уточнила, что сейчас Мортову избрана меня пресечения в виде запрета определенных действий, в частности, ему нельзя покидать жилище ночью и общаться с другими фигурантами дела.

Ранее сообщалось, что в отношении Мортова и его подчиненного возбуждено уголовное дело о получении взятки (ст. 290 УК РФ). По версии следствия, они требовали 550 тыс. рублей у фермера за помощь в оформлении недвижимости.