Суды в Петербурге эвакуируют из-за сообщений о минировании

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 декабря. /ТАСС/. Сообщения с угрозами взрыва поступили в пятницу в суды Петербурга. Как сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов города, идет эвакуация.

"Красногвардейский, Сестрорецкий районные суды эвакуируются", - сказано в сообщении.

Также эвакуация проходит в Василеостровском, Приморском, Октябрьском, Ленинском и Дзержинском районных судах.

Анонимные письма с угрозами с конца ноября начали приходить по электронной почте в районные и военные суды Санкт-Петербурга. Их автор требовал перевода 120 млн рублей на электронный кошелек в биткойнах. Также автор сообщений "минировал" торговые центры, школы, больницы и станции метро. Все угрозы оказались ложными.

В новость внесены изменения (13:19 мск) - добавлены подробности после второго абзаца.