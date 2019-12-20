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Пожар на складе в Краснодаре полностью ликвидирован

Площадь возгорания составила 1000 кв. м

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Пожарные потушили возгорание на складе в Краснодаре, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе МЧС РФ.

"На складе в Краснодарском крае в 15:06 мск пожар полностью ликвидирован. Его причины устанавливаются", - сказали в МЧС.

Пожар в складском здании в Краснодаре возник в пятницу днем на площади 1 тыс. кв. метров. Ему был присвоен повышенный ранг сложности. Произошло обрушение кровли. Из здания были эвакуированы 10 человек, пострадавших нет.

По данным МЧС, на складе хранится бытовая химия и инвентарь. По данным ближайшего к месту пожара экологического поста, все показатели в пределах нормы, добавили в пресс-службе.

Теги
РоссияКраснодарский край
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