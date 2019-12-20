В Саратовской области шесть человек пострадали в ДТП с участием машины скорой помощи

ТАСС, 20 декабря. Шесть человек пострадали при столкновении автомобиля скорой помощи с Ford на трассе в Саратовской области, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по региону.

"Около 16:30 на автодороге Тамбов - Саратов, ориентировочно на 252-м км, у населенного пункта Кувыка, произошло столкновение автомобиля Ford и ГАЗ, в результате пять человек из скорой помощи пострадали", - сказала собеседница агентства.

Также пострадал еще один человек, находившийся в автомобиле Ford. На данный момент состояние пострадавших уточняется.