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В Москве "заминировали" храм Христа Спасителя

Эвакуация из здания не проводится

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Храм Христа Спасителя в Москве проверяется после анонимного сообщения об угрозе взрыва, сообщил ТАСС в пятницу источник в экстренных службах.

"Поступило анонимное сообщение об угрозе взрыва в храме Христа Спасителя. Его эвакуация не проводится", - сказал собеседник агентства.

Ранее в пятницу в Москве были "заминированы" более 20 школ, 11 судов, аэропорты Домодедово и Шереметьево, одна станция Московского центрального кольца, Московская государственная консерватория имени П. И. Чайковского, Московский авиационный и Московский архитектурный институты.

Волна "минирований" в Москве началась 28 ноября. Специалисты экстренных служб проверили из-за анонимных сообщений с угрозами взрывов более 5 тыс. объектов, в связи с чем были эвакуированы почти 500 тыс. человек. Все угрозы оказались ложными.

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